Президент відзначив жителів Тернопільщини державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами працівників енергетичної, комунальної та соціальної сфер за вагомий внесок у розвиток і забезпечення стабільної роботи галузей в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість під час ліквідації наслідків аварій на об’єктах інфраструктури.

Відповідно до Указу №137/2026 від 24 лютого 2026 року медаллю «За працю і звитягу» нагороджено Володимира Кордана — електрогазозварника відділу Комунального підприємства «Тернопільводоканал». Також почесне звання «Заслужений працівник сфери послуг України» присвоєно Віктору Гордієнку — начальникові Комунального підприємства «Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради.

Окремим Указом №136 від 24 лютого 2026 року орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено Тетяну Дубину — директора Комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги «Родинний затишок».

Державні нагороди — це визнання щоденної відповідальної праці фахівців, які забезпечують життєдіяльність громад, підтримують людей у складний час та зміцнюють стійкість регіону і держави.