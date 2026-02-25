Військовий побив працівників виконавчої служби в Тернополі через заблоковані рахунки

У Тернополі військовослужбовець побив державних виконавців. Причиною такої поведінки стали заблоковані банківські рахунки. Суд призначив обвинуваченому три роки обмеження волі та зобов’язав виплатити моральну компенсацію.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 13 лютого, інцидент трапився близько 12:00 26 травня 2025 року. Обвинувачений Тарас П. увійшов до кабінету заступника керівника виконавчої служби та раптово три рази вдарив його кулаком в голову. Виконавець отримав забиття м’яких тканин голови та набряк. За висновками експертизи, такі побої належить до легких. 10 вересня 2025 року обвинувачений побив ще одного працівника юстиції, який прийшов до нього додому з перевіркою.

Під час суду Тарас П. свою вину визнав повністю. Він зазначив, що вчинив бійку через те, що державний виконавець заблокував його рахунки. Визнав також і напад на працівника служби, додавши, що діяв під впливом алкоголю.

Суддя визнав тернополянина винним і призначив йому три роки обмеження волі. Також частково задовольнив цивільний позов одного з потерпілих про стягнення матеріальної та моральної шкоди. Військовослужбовець Тарас П. має заплатити 5,8 тис. грн матеріального та 10 тис. грн морального відшкодування.

