Графік відключень світла 26 лютого на Тернопільщині

⏰Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 26.02.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

Але відключення будуть лище в одній підгрупі 1.2. в Чортківському районі. Світла не буде з 16.00 по 19.00 години

1.2. група/підгрупа Чортківський район м. Заліщики – вул. Миру, Сагайдачного, Ущилівська, Шкільна, Ф.Котузяка (40 років Перемоги), Грушевського, Залізнична, Маковея, Ольжича, Поповича, С.Бандери, Стефаника, Стуса, Шашкевича, Шухевича (Тимошенка), Гайворонського, Богуна, Д.Галицького, Заньковецької, Зелена, Коновальця, Крушельницької, Л.Українки, Наддністрянська, Наливайка, Полуботка, Промислова, Рибацька, Садова, В.Великого, Гонти, Й.Сліпого, Котляревського, Лепкого, Лисенка, Франка, Шевченка, Вовчка, Драгоманова, Кобилянської, Кропивницького, Мазепи, Нова, Симоненка, Січ.Стрільців, Філатова, Хмельницького, Храпливих, Чайковського, Чубинського, Шептицького, Весняна, О. Ланга, Гранична, Устименка, Зеленогайська, Луб’янського, Чорновола, Джерельна, Козацька, Кооперативна, Польова, Незалежності, Подільська, Обіжево, Пулюя, Злагоди; с. Добровляни, Бедриківці, Дзвиняч, Касперівці, Щитівці, Дуплиська, Блищанка, Мишків, Лисичники, Ставки, Городок, Дунів, Кулаківці, Зозулинці, Виноградне, Голігради, Новосілка, Винятинці, с. Товсте, Лисівці, Шипівці, Поділля, Кошилівці, Ангелівка, Попівці, Слобідка, Свершківці, Дорогичівка, Хмелева, Литячі, Шутроминці, Садки, Устечко, Нагіряни, Торське, Нирків, Якубівка, Печорна, Іване-Золоте, Зелений Гай, Ворвулинці, Угриньківці, Глушка, Харитонівці, Гиньківці, Бересток, Синьків, Колодрібка, Зозулинці, Солоне, Рожанівка, Головчинці, Королівка. с. Свидова, Антонів, Мухавка, ПАП “Фортуна”, ТОВ “Вітагро Енерджі”





❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.



Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть ГОП.



🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

👉Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://poweron.toe.com.ua