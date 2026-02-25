До небесного війська доєднався захисник Андрій Сапищук з Тернопільщини

Вкотре сумна звістка надійшла до Чортківської громади – на війні помер уродженець села Росохач Сапищук Андрій, повідомляють у міській раді.



Все життя чоловік працював будівельником, їздив на заробітки закордон. Близько двох років тому самостійно виявив бажання долучитися до числа Збройних Сил України.



Андрій служив у маскувальному взводі, мав звання старшого сержанта. 19 лютого чоловік помер поблизу населеного пункту Миколаївка.



Залишилося у Героя двоє дітей – донька та син, матір та брати.



Вічна пам’ять та шана Герою

Поділіться:









