13:24 | 25.02.2026
До небесного війська доєднався захисник Андрій Сапищук з Тернопільщини

Вкотре сумна звістка надійшла до Чортківської громади – на війні помер уродженець села Росохач Сапищук Андрій, повідомляють у міській раді.

Все життя чоловік працював будівельником, їздив на заробітки закордон. Близько двох років тому самостійно виявив бажання долучитися до числа Збройних Сил України.

Андрій служив у маскувальному взводі, мав звання старшого сержанта. 19 лютого чоловік помер поблизу населеного пункту Миколаївка.

Залишилося у Героя двоє дітей – донька та син, матір та брати.

Вічна пам’ять та шана Герою

