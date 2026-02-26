Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Олександр Слободян з Тернопільщини

Його земний шлях обірвався на 49-му році життя. Воїн вважався зниклим безвісти з 9 лютого 2024 року. Та нещодавно рідні отримали страшну звістку про його загибель. Захисник віддав своє життя за Україну, її незалежність і мирне майбутнє кожного з нас.