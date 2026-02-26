17:24 | 26.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Олександр Слободян з Тернопільщини

Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув житель села Петриків Слободян Олександр Євстахович, 05 березня 1975 року народження, повідомляють у  Великоберезовицькій громаді.
💔Його земний шлях обірвався на 49-му році життя. Воїн вважався зниклим безвісти з 9 лютого 2024 року. Та нещодавно рідні отримали страшну звістку про його загибель. Захисник віддав своє життя за Україну, її незалежність і мирне майбутнє кожного з нас.
😔У полеглого Героя залишились дружина Надія, син Владислав та сестра Ірина.
📍Чин похорону розпочнеться завтра, 27 лютого, у Тернополі (Дім Печалі вул. Микулинецька) об 11:00.
🕯️Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Розділяємо біль непоправної втрати разом із вами. Нехай душа Героя віднайде вічний спокій у Царстві Небесному. Вічна пам’ять та шана Герою!

