Тернопільська школа №28 зібрала майже 85 тисяч гривень на допомогу онкохворим дітям

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 активно долучилася до благодійних ініціатив, спрямованих на підтримку важкохворих дітей. Під час проведення останньої акції учнівському, батьківському та педагогічному колективам вдалося зібрати майже 85 тисяч гривень.

Захід було приурочено до Міжнародного дня онкохворої дитини. Школярі виготовляли символічні «золоті стрічки», щоб привернути увагу громади до потреб маленьких пацієнтів, які потребують тривалого лікування.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на придбання сучасного медичного обладнання для лікування онкохворих діток та підтримку програм фонду «З Богом у серці».

«Цей результат – свідчення надзвичайної згуртованості нашої шкільної родини. Ми пишаємося, що учні та батьки розуміють цінність кожної гривні, яка може врятувати чиєсь життя», – зазначили в адміністрації навчального закладу.