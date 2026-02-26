Пенсії в Україні зростуть на 12,1% з 1 березня – Кабінет Міністрів України. Що це означає для українців

З 1 березня пенсії і страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%. Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін. Уряд також продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021-2025 років. Це відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підпадали під індексацію. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій — за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.

Прем’єр-міністр також повідомила, що проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати громадян, які постраждали від нещасних випадків. З 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку.

«Усі виплати забезпечені в межах бюджету Пенсійного фонду. Держава послідовно виконує свої соціальні зобов’язання і продовжує турбуватися про людей, забезпечуючи своєчасне підвищення пенсій навіть в умовах війни», — наголосила Юлія Свириденко.