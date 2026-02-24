Президент відзначив електрогазозварника «Тернопільводоканалу» Володимира КОРДАНА

Відповідно до Указу №137/2026 від 24 лютого 2026 року водоканалівця нагородили медаллю «За працю і звитягу».

На сайті президента інформують, що державні нагороди працівникам енергетичної, комунальної та соціальної сфер присвоїли за вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені під час ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов’язку.

Володимир Кордан з 2020 року працює електрогазозварником у відділі обслуговування вузлів комерційного обліку «Тернопільводоканалу». Має значний досвід роботи в сфері ЖКГ, зокрема раніше трудився електрогазозварником в газовому господарстві.

Цієї зими пан Володимир разом із колегами повертав тепло у київські багатоповерхівки, ліквідовуючи наслідки ворожих атак.

За роки роботи на підприємстві Володимир Кордан зарекомендував себе відповідальним та старанним фахівцем, добрим товаришем для співробітників, повідомляють у Тернопільводоканалі.