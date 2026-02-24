На Тернопільщині затримано двох осіб за вплив на посадовців ТЦК та СП, один з них – кримінальний авторитет
За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури викрито та затримано двох мешканців Тернопільщини, які за грошову винагороду обіцяли вплинути на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, спільники, один з яких мав статус «смотрящого» у кримінальних колах регіону, розробили схему отримання неправомірної вигоди від громадян, які підлягають мобілізації. Чоловіки запевняли «клієнтів», що мають зв’язки серед посадовців Тернопільського РТЦК та СП, і можуть сприяти у видаленні інформації про особу з бази розшуку в системі «Оберіг».
Під час зустрічі в місцевому ресторані один із підозрюваних пообіцяв жінці допомогти зняти з розшуку її знайомого. Свою послугу він оцінив у 3 075 доларів США. Гроші замовниця мала передати через його спільника. Правоохоронці затримали обох фігурантів у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час отримання коштів.
Наразі особам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 166 тис грн.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань (УСР) в Тернопільській області ДСР НПУ.