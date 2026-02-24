21-річний водій мопеда збив пішохода в центрі Тернополя

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло повідомлення на спецлінію Тернопільського райуправління поліції від лікаря екстреної медичної допомоги.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Аварія трапилася 23 лютого близько 14:30 в обласному центрі на вулиці Шашкевича.



За попередньою інформацією, 21-річний тернополянин, керуючи мопедом Fada Flid, допустив наїзд на пішохода 2002 року народження. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу. У результаті аварії потерпілого доправили до лікарні, але після надання медичної допомоги відпустили за місцем проживання.



У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Триває слідство.







