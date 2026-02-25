Відійшов у вічність священник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Василь Деркач

Помер священник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Василь Деркач. Отець народився 3 грудня 1955 року в селі Опрілівці Збаразького району. У червні 1995 року завершив навчання в Івано-Франківському духовному інституті, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Священничі свячення отримав 6 січня 1993 року і відтак розпочав служіння, душпастирюючи в м. Бучач, а також у селах Сороки та Переволока (1993-1997). Упродовж 1998-2014 років служив на парафіях у селах Смиківці та Ступки. Зокрема, у с. Ступки ніс служіння з 20 листопада 1998 року по 22 вересня 2010 року, а в с. Смиківці – від травня 1998 року до 28 квітня 2015 року.

У 2015-2020 роках був сотрудником на парафіях Покрови Святої Матері Божої в с. Грабовець та Пресвятого Серця Христового в с. Білоскірка (02.05.2015 – 20.09.2020).

У 1978 році одружився з Ганною із села Яструбово Козівського району. Подружжя виховало трьох дітей.

Сьогодні, 25 грудня, Парастас за спочилим відбувся у парафіяльному храмі села Яструбово Козлівського деканату. Чин похорону відбудеться завтра 26 лютого 2026 року об 11:00.

Архиєпископ і митрополит Теодор, архиєпископ-емерит Василій, єпископ-помічник Володимир, працівники курії архиєпархії, духовенство Тернопільсько-Зборівської архиєпархії висловлюють щирі співчуття родині покійного.

Нехай Всемилостивий Господь прийме душу о. Василя до Небесної Оселі, де всі святі і праведні спочивають.