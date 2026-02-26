Спортсмени з Тернополя вибороли призові місця на міжнародному турнірі в Чехії

Днями в місті Тршинець (Чеська Республіка) відбувся міжнародний турнір із греко-римської боротьби, який об’єднав 280 учасників, 32 команди та спортсменів із 10 країн світу, повідомляють у тернопільській міській раді.

Команда КДЮСШ з греко-римської боротьби гідно представила Тернопіль на міжнародній арені та посіла 6-те загальнокомандне місце.

За підсумками змагань вихованці школи здобули низку призових місць:

Олександр Орабона – І місце (вагова категорія 28 кг, юнаки 2015–2016 р. н.);

Ілля Марчук – І місце (вагова категорія 39 кг, юнаки 2015–2016 р. н.);

Давид Збараський – ІІ місце (вагова категорія 35 кг, юнаки 2013–2014 р. н.);

Євген Марховський – ІІ місце (вагова категорія 52 кг, юнаки 2013–2014 р. н.);

Ілля Калинович – ІІІ місце (вагова категорія 43 кг, юнаки 2013–2014 р. н.).

Вітаємо спортсменів та їхнього тренера – Заслуженого тренера України Андрія Телебана із вдалим виступом та бажаємо подальших перемог.