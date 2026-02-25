У Бережанах водій ВАЗу збив 18-річну дівчину на пішохідному переході

Із забоями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила 18-річну жительку Бережан. Дівчина потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Про потерпілу в чергову частину Бережанського відділу поліції повідомили медпрацівники.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що аварія трапилася 24 лютого 12:45 у Бережанах. Житель Саранчуківської громади 1954 року народження, керуючи автомобілем ВАЗ 2107, допустив наїзд на пішохода. Потерпіла переходила дорогу в межах пішохідного переходу. Від госпіталізації дівчина відмовилася.



Водій попередньо тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють причину ДТП.







