У школах Тернополя скоротять весняні канікули

Через відсутність електропостачання після ворожих обстрілів та погіршення погодних умов школярі Тернопільщини мали довші зимові канікули. Чи відпрацьовуватимуть ці дні та чи планують весняні канікули – розповідаємо.

На весняні канікули тернопільські учні підуть, але вони будуть коротшими, ніж зазвичай, прокоментувала редакції «20 хвилин» заступниця начальника управління освіти і науки Ірина Сум.

– Додатковий тиждень зимових канікул відпрацюємо. Ми визначилися, що це будуть три робочі суботи, а також два дні за рахунок весняних канікул. Тобто мали б відпочивати з 23 до 29 березня, але відпочиватимемо з 25 березня. Щодо субот для відпрацювання, то кожен заклад обирає їх самостійно, – каже пані Ірина.

Також журналісти «20 хвилин» поспілкувалися з директорами шкіл №6, №10 та №18 і дізналися, як відреагували на такі зміни учні та їхні батьки.

– Понеділок і вівторок ми відпрацьовуємо, а від середи до неділі – відпочиваємо, про що вже повідомили учнів та їхніх батьків. Пояснили, що зміни пов’язані з непередбачуваними обставинами, які сталися взимку. Усі з розумінням поставилися до цього. Також відпрацьовуватимемо три суботи: дві в березні та одну в травні. 31 травня буде останній навчальний день. А загалом усе за графіком, – прокоментував директор Школи-ліцею №6 імені Назарія Яремчука Олександр Остапчук.

Про скорочені канікули та додаткові відпрацювання вже поінформували учнів і батьків школи №18.

– Узимку відпочивали більше – навесні більше попрацюємо. Усі нормально поставилися до змін, бо розуміють, що програму потрібно наздогнати, а діти мають опанувати весь запланований матеріал. Усі розуміють, що не просто так додаємо три робочі суботи та скорочуємо канікули на два дні. Діти впродовж 2025/2026 навчального року відпочили ту саму кількість днів, як і завжди, але за трохи іншим графіком, – каже директор Руслан Заброцький.

Без зайвих запитань інформацію про зміни в графіку весняних канікул сприйняли і в школі №10, каже директор Андрій Газилишин.

– Управління освіти надало нам рекомендації щодо відпрацювання додаткових п’яти днів, які діти провели на зимових канікулах: три дні розподілити на суботи та два дні взяти з весняних канікул. Усіх про це повідомили, поставилися з розумінням, бо всі бачать, у який час ми живемо, – каже пан Андрій.