У Тернополі триматимуть під вартою винуватця ДТП, через яке загинули двоє працівників ДСНС

Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для водія, що спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Тернополі, в результаті якої загинули двоє співробітників Головного управління ДСНС.

ДТП сталася у неділю, 22 лютого, близько 3:00 на вулиці Об’їзній. Нетверезий водій автомобіля Mercedes під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo. Внаслідок аварії загинули двоє чоловіків, які перебували в Renault Kangoo, — співробітники ДСНС віком 35 та 47 років.

Водій Mercedes був затриманий відповідно до ст. 208 КПК України. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що призвело до загибелі кількох осіб. Триває розслідування.