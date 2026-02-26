Прокуратура через суд зобов’язала Микулинецьку селищну раду зареєструвати протирадіаційне укриття на 500 осіб

Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду задоволено позов керівника Теребовлянської окружної прокуратури. Суд визнав протиправною бездіяльність селищної ради щодо неоформлення правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомого майна – протирадіаційне укриття. Також, за рішенням суду, селищна рада зобов’язана вчинити дії щодо оформлення та державної реєстрації права комунальної власності на це приміщення.

Прокурори встановили, що в одному з населених пунктів громади сільський будинок культури було передано на баланс відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Микулинецької селищної ради. Проте до цього часу не оформлено право власності на протирадіаційне укриття на 500 осіб, яке розташоване в цьому приміщенні. Бездіяльність органу місцевого самоврядування перешкоджає реалізації державної політики у сфері громадської безпеки і порядку та цивільного захисту щодо гарантування суспільству і кожному громадянину захисту від загроз.