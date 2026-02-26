Знані у Тернополі хорові колективи виступлять з благодійним концертом «У вінок Кобзареві»

«У вінок Кобзареві» – таку назву має благодійна концертна програма, яку з нагоди Шевченківських днів підготували творчі колективи Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса. Захід відбудеться в залі Українського Дому у неділю, 8 березня 2026 року.

Учасниками дійства стануть знані та улюблені глядачами колективи: Народний аматорський хор національно-патріотичної пісні «Заграва» (хормейстери Оксана Шуфліта, Андрій Ткач, концертмейстер Ольга Цеплик), Народний аматорський хор Союзу українок «Дзвони пам’яті» (хормейстери Ірина Черноус, Любов Крива, концертмейстери Наталя Губ’як, Марта Сікало), Народний аматорський хор імені Івана Кобилянського (диригент Іван Виспінський).

У концерті звучатимуть твори, які здавна увійшли до золотого запасу пісенної «Шевченкіани», – народні та авторські, написані на вірші Тараса Шевченка, серед яких «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Зоре моя вечірняя», «Думи мої», «Така її доля» та інші, а також патріотичні твори.

Відбудеться концерт за сприяння Тернопільської міської ради. Захід благодійний на підтримку Збройних Сил України. Початок о 14 годині. Живий звук.