Митні надходження Тернопільської митниці: автомобілі, риба та техніка для аграріїв

За результатами аналізу митних оформлень найбільші надходження до держскарбниці у січні 2026 року забезпечили легкові автомобілі – майже 40 млн гривень. Оформлення цієї категорії товарів традиційно формує вагому частку митних платежів у зоні діяльності Тернопільської митниці.

Поряд із транспортними засобами суттєві надходження у січні забезпечила риба морожена – 32 млн гривень. Її імпорт спрямований на задоволення потреб внутрішнього споживчого ринку та підприємств торгівлі.

Вагомою складовою бюджетних надходжень стали і гербіциди – 30 млн гривень. Обсяги їх ввезення пов’язані з підготовкою аграрного сектору до проведення сезонних польових робіт.

Також значні суми забезпечили трактори – 24 млн грн, що відображає процеси технічного оновлення сільськогосподарських підприємств.

Крім того, полімери етилену в первинних формах сформували 22 млн грн надходжень. Зазначена сировина широко використовується у виробництві пакувальних матеріалів, будівельної продукції та інших товарів промислового призначення.

Структура митних надходжень у січні відображає як споживчий попит, так і потреби аграрного та промислового секторів економіки регіону.