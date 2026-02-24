У центрі Тернополя провели обшуки в закладі «На пошті»: поліція заявляє про наркотики, власник — заперечує

У центрі Тернополя поліція провела обшуки в розважальному закладі «На пошті», що належить підприємцю Ігорю М. Обшуки були частиною слідчих дій у кримінальному провадженні, пов’язаному з незаконним обігом наркотичних засобів.

Начальник Тернопільської поліції Сергій Зюбаненко підтвердив, що власник закладу є фігурантом справи, йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. За словами Зюбаненка, цей підприємець був постійним клієнтом однієї з нарколабораторій у місті, яку нещодавно було виявлено і закрито поліцією.

Під час перевірок поліція обшукала близько 150 осіб, однак, за словами підприємця Ігоря М., жодних заборонених речовин у відвідувачів виявлено не було. Чоловік додав, що обшуки проводилися в межах планових перевірок, і наразі заклад працює у звичному режимі.

За словами начальника поліції за адресою закладу правоохоронці неодноразово виїжджали на повідомлення про хуліганство та бійки. У слідства є відео, на якому зафіксовано факти торгівлі наркотиками.

Крім того, поліцейські провели обшук у квартирі власника закладу, де вилучили кратом, психотропні препарати, PVP, канабіс та інші заборонені речовини.

Обшуки також провели в його розважальному закладі. Там виявили наркотичні засоби у кількох відвідувачів, яким також слідчі оголосили підозри.

«Ми не воюємо з бізнесом, ми протидіємо незаконному обігу наркотиків, особливо коли вони стають доступними в місцях відпочинку молоді», — підкреслив Зюбаненко.

Слідство триває.