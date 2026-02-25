Трагедія на Кременеччині: пожежа забрала життя чоловіка

24 лютого о 09:53 до оперативно-диспетчерської служби надійшло трагічне повідомлення: у селі Жуківці Кременецького району на місці пожежі виявлено тіло 61-річного власника будинку.

Пожежа не була масштабною — вогонь знищив лише ліжко та постільну білизну на площі 2 кв. м.

Проте продуктів горіння від такого невеликого осередку виявилося достатньо, щоб обірвати людське життя.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області вкотре нагадує: найчастіше причиною загибелі та травмування людей стає саме недбалість та абсолютне нехтування елементарними правилами пожежної безпеки у побуті.

Як свідчить сумна статистика, найчастіше до фатальних пожеж призводять:

Паління в ліжку, особливо у нетверезому стані. Це вбивця номер один у побуті. Людина засинає з недопалком, він падає на постіль, яка починає тліти, виділяючи смертельний чадний газ

Порушення правил експлуатації пічного опалення (неочищені димоходи, тріщини в печах, відсутність металевого листа перед топкою

Використання несправних або саморобних електрообігрівачів.

Коротке замикання через перевантаження електромережі застарілої проводки.

Залишені без нагляду джерела відкритого вогню (свічки, сірники в доступних для дітей міс

цях).Рятувальники закликають: цінуйте своє життя та життя ваших близьких! Вогонь не пробачає помилок. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером