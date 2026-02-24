У четверту річницю повномаштабного вторгнення на війні загинув Андрій Тимчук з Тернопільщини

У четверту річницю повномаштабного вторгнення, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, загинув наш земляк із с. Кривчики, головний сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, Тимчук Андрій Богданович, 12.12.1991 р.н. Повідомляють у Вишнівецькій громаді.

Вмотивований, мужній, один із перших у березні 2022 року самостійно пішов у військкомат, бо вважав захист України і рідних справою честі і чоловічим обов’язком.

Висловлюємо щирі співчуття дружині Ірині, дітям, матері, усім, хто знав Андрія.

