На Тернопільщині виставили на приватизацію будівлю суду

4 березня Фонд держмайна запрошує взяти участь у приватизаційному аукціоні приміщення у Тернопільській області.



🏚 Об’єкт приватизації – двоповерхова будівля, в якій розміщувався Борщівський районний суд Тернопільської області. Рік побудови – 1980 (стіни – цегляні, покрівля – шиферна).



💰 Стартова ціна – ₴ 1,6 млн;

⌛️ Реєстрація на аукціон – до 3 березня, взяти участь;

📏 Площа – 561,5 м²;

🗓 Аукціон – 4 березня;

📍Локація – Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Борщів, вул. Січових Стрільців, 11.

Поділіться:









