14:58 | 25.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині виставили на приватизацію будівлю суду

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

4 березня Фонд держмайна запрошує взяти участь у приватизаційному аукціоні приміщення у Тернопільській області.

🏚 Об’єкт приватизації – двоповерхова будівля, в якій розміщувався Борщівський районний суд Тернопільської області. Рік побудови – 1980 (стіни – цегляні, покрівля – шиферна).

💰 Стартова ціна – ₴ 1,6 млн;
⌛️ Реєстрація на аукціон – до 3 березня, взяти участь;
📏 Площа – 561,5 м²;
🗓 Аукціон – 4 березня;
 📍Локація – Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Борщів, вул. Січових Стрільців, 11.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *