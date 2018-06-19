Давні фейки Тернополя (фото)

Дуже цікавих результатів можна досягти досліднику в тій чи іншій області, якщо користуватись неправдивою інформацією. Ясно, що побудоване на брехні нею і лишається, і, основне, що брехня тиражується, множиться і здатна пролазити в майбутнє. Зараз придумали більш м’яке і модне слівце – фейк. Одному Богу відомо, скільки у потоках нашої інформації фейків. Найчастіше вони словесні, а фотографія зазвичай сприймається, як документальне підтвердження колишніх подій. На жаль це не завжди так. Частенько і фото бувають не правдивими!



Ось, надаю для прикладу, давні фото (ф.1,ф.2). Одна світлина чорно-біла, але тонована, а друга – кольорова. Хтось на базі ф.2 може стверджувати, що до першої світової війни існувала масово кольорова фотографія. Ні – це просто майстерно розмальоване чорно-біле фото, і настільки майстерно, що огріхи можна побачити лише на тоненьких гілочках розмальованих у зелене дерев.



Ще, здається, дійсний фото факт – автомобілі на вулицях Тарнополя (ф.1-ф.3). Людина, що не має досвіду у фотографії, подумати не може, що ці авто вдруковані у тарнопільські вулиці. Хтось може сказати, що у ті часи цього не вміли ще зробити. Адже не було фотошопів, та й комп’ютерів також. Аж ні! Вміли і без компів з фотошопами. Та ще й досить, як бачите, майстерно! Щоб підтвердити свої слова приводжу ще (ф.4). Де ділось з ф.3 авто? Може, скажете, хтось вирізав його? Навряд чи! Підтвердженням цього стає ще й нехарактерне положення автомобілів – чомусь вони їдуть майже впоперек вулиці.



Брехня в обох випадках, вроді б то, не велика, і робилось це скоріш за все лише з метою зробити світлини більш привабливими для покупця, та дійсні факти таки спотворені. Хтось після цього може сказати впевнено, що до першої світової війни авто взагалі, тим більше, конкретно цих марок були у нашому місті? От і зараз на це ведуться люди і через свою необізнаність мимоволі, не умисно розповсюджують давні фейки (ф.5-1, ф.5-2). Здається тут все зрозуміло і ці фейки не такі вже важливі для суспільства.



Пишу ці рядки лише для того, щоб люди обережно підходили до серйознішої інформації і не вірили їй без ґрунтовної перевірки. Збрехати легко і одному, а щоб побороти брехню потрібна тяжка праця і часто – багатьох. Особливо, якщо це стосується політики. Думаю, не тяжко здогадатись, що мається на увазі. І у нашій країні, і за її межами прикладів – море!

Олександр Столяров