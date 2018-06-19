Як керівництво «УкрСиббанку» у Чорткові викинуло своїх працівників на вулицю

Звістка, що у місті Чорткові закривають Відділення №79 АТ «УкрСиббанк» неприємно вразила не лише автора цих рядків, а й багатьох чортківців та жителів району. Це пов’язано з тим, що тут обслуговували 70 відсотків медичних працівників Чортківщини, 50 відсотків освітян, а також велику кількість фізичних та юридичних осіб південного регіону Тернопільської області.

У відділені царювала атмосфера толерантності, доброзичливості та взаєморозуміння. Після відвідин цього фінансового закладу людина отримувала моральне задоволення. Тому, звісно, кількість клієнтів банку постійно збільшувалася. Зі слів начальника Відділення Віталія Савківа, очолюваний ним підрозділ працював прибутково, з позитивною динамікою, виконував та перевиконував планові бізнес-показники. Чому Правління банку вирішило припинити роботу свого Відділення №79 – толкового пояснення знайти важко. Втім, це є внутрішні справи установи, тому втручатися у них не будемо. А ось як вчинили із працівниками, які самовіддано трудилися багато років поспіль – питання відкрите.

Пан Віталій Савків каже, що ознаки дискримінації та факти мобінгу розпочалися відтоді як усі співробітники Відділення вступили до первинної профспілкової організації працівників АТ «УкрСиббанк» Київської місцевої професійної спілки «Захист праці». 17 травня 2018 року члени зазначеної організації провели пікетування офісів АТ «УкрСиббанк» та ЄБРР (акціонер банку) у Києві. Люди вимагали припинити системний тиск, примус до звільнення стосовно членів первинної профспілкової організації працівників АТ «УкрСиббанк» КМПС «Захист праці», позаяк це є порушенням Конституції України, Кодексу законів про працю України», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а також політик груп BNP Paribas та ЄБРР, які є акціонерами АТ «УкрСиббанк». Підтримали акцію Всеукраїнські профспілки «Свобода праці», Конфедерація вільних профспілок України та «Народна солідарність». Правління банку на акцію не відреагувало.

Чортківська районна рада також двічі письмово зверталася до голови правління АТ «УкрСиббанк» пана Філіпа Дюмеля з проханням пояснити причину закриття рентабельного та доволі зручного для мешканців району Відділення №79 у Чорткові. У центральному офісі банку, мабуть, довго розмірковували, що написати у відповідь. Врешті-решт обмежилися просто формальною відпискою… з подякою за звернення до них.

Працівники Відділення №79 сподівалися, що керівництво АТ «УкрСиббанк» все-таки відмінить наказ про закриття відділення, оскільки це порушує законні права та інтереси трудового колективу UKRSIBBANK. Однак надії виявилися даремними. 15 червня 2018 року до відділення приїхали начальник Подільського регіонального управління АТ «УкрСиббанк» Віктор Косачевич, начальник відділу кадрового адміністрування управління оплати праці та кадрового адміністрування Департаменту менеджменту персоналу АТ «УкрСиббанк» Оксана Токова та провідний фахівець з операційно-касового обслуговування Подільського РУ АТ «УкрСиббанк» Надія Поліщук. Посадові особи привезли з собою трудові книжки та витяги із наказів про звільнення працівників відділення. Від будь-яких коментарів посадовці банку відмовилися. Також вони проігнорували запитання начальника відділення Віталія Савківа чи відома їм інформація, що законодавством передбачається попередня згода первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, на розірвання трудового договору. Як відомо, первинна профспілкова організація працівників АТ «УкрСиббанку» надала обґрунтовану відмову на подання АТ «УкрСиббанк» щодо скорочення працівників Відділення №79 у Чорткові. Тому дії керівництва банку вже констатуються незаконними. Якщо працівників заздалегідь не попередили про звільнення, то це є грубим порушенням ст. 43 Кодексу законів про працю України. Вищезазначені посадові особи виконали наказ свого керівництва та випровадили працівників Відділення №79 на вулицю, що є задокументованим фактом.

Цю історію, здавалося б, можна завершувати. Одначе, мені хотілося б акцентувати увагу ще на одній деталі. Адміністрація АТ «УкрСиббанк» декларує, що у них не існує тиску та дискримінації стосовно членів профспілкових організацій і соціально захищених категорій працівників. Проте обставини довкола подій у Відділенні №79 у Чорткові свідчать про протилежне. Якщо у потужному в Україні банку творяться такі кричущі факти несправедливості та протизаконних дій супроти своїх же працівників, то що завтра може вчинити цей «банк позитивних змін» зі своїми клієнтами? Міркуємо та аналізуємо.

Михайло Опиханий,

член НСЖУ

Золота Пектораль