Гриценко: Середня зарплата в Україні має бути не менше 800 євро

Влада повинна створити в Україні такі умови, щоб середня зарплатня складала не менше 800 євро та українці не виїжджали за кордон.

Про це в програмі «Свобода слова» сказав кандидат у президенти Анатолій Гриценко.

«Треба створити умови, щоб люди могли працювати та реалізувати себе – ось завдання влади. Абсолютно реально не їхати в Польщу, а створити умови у нас тут, щоб середня зарплата була не менше 800 євро. І дбати про людину», – сказав Гриценко.

Він підкреслив, що для цього влада і бізнес мають бути партнерами не по схемам, а підтримувати одне одного, а в державі повинні панувати справедливість, порядок та безпека.

«Це те, що потрібно людині», – впевнений Анатолій Гриценко.

Також політик додав, що влада повинна захищати власність, щоб не було рейдерства.

«Тоді будуть інвестиції та люди повірять. Треба, щоб люди інвестували гроші та щоб гроші були доступні для підприємця. Для цього треба, щоб не було банків-пилососів», – наголосив Анатолій Гриценко.

Нагадаємо, у листопаді Анатолій Гриценко підписав меморандум з Українською Радою Бізнесу.

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