«Прямі переговори президента із терористами не є гарантом повернення наших полонених», – нардеп з Тернополя Ігор Побер
Народний депутат України Ігор Побер переконаний, що йти на прямі перемовини із РФ немає сенсу.
– Я далеко не є прихильником нового президента і його команди, але я тут вперше за 45 днів його роботи почув чітку позицію щодо Донбасу. Радник Зеленського, чітко зазначив, що у нас є нормандський формат та мінські угоди, тому жодних прямих перемовин із сепаратистами. Так, чому ж продовжують говорити за корону, що президент повинен її зняти? Краще, потрібно було поїхати у Херсон, де відбувалося масштабне поховання нашої волонтерки-медсестри, яку розстріляли з російської зброї, – вважає нардеп.
Також Ігор Побер не поділяє думку Ігоря Коломойського, який говорить про внутрішній конфлікт в Україні.
– Я дивуюся Коломойському, який захищав Дніпро. Він є одним із тих, хто витратив власні кошти на створення батальйонів. Тепер заявляє, що змінилася ситуація. Так змінилася, але не на Донбасі, а з бізнесом Коломойського у Європі та США, тому він змінює вектор на Росію, – наголосив Ігор Побер.
Щодо слів Путіна про прямі перемовини, то народний депутат зауважив, що президент РФ говорить те, що доносить Україні партія «За життя»: напряму розмовляти із терористами.
– Ви думаєте, коли Зеленський поїде на розмову із терористами, то йому повернуть наших полонених. Швидше віддадуть Медведчукові, бо Путін підтримує його політичну силу, показуючи, що очільник «За життя» вміє домовлятися, тому і президент повинен так діяти, – підкреслив Ігор Побер.