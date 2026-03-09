Тернопільський апеляційний суд залишив без змін вирок чиновнику з Вологодської області

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду відхилила апеляційну скаргу захисника тимчасово виконуючого обов’язки губернатора Вологодської області російської федерації Георгія Ф. та залишила без змін вирок суду першої інстанції.

Раніше Тернопільський міськрайонний суд визнав 45-річного російського політика винним у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України. Йдеться про передачу російським військовим техніки, обладнання, дронів та автомобілів для ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях.

Як встановило слідство, не пізніше вересня 2023 року за сприяння обвинуваченого так званому «козачому батальйону “Терек”» передали прилади нічного бачення, біноклі, тепловізори, лазерні далекоміри, камери та інше тактичне обладнання. У травні 2024 року російським військовим повторно передали гуманітарну допомогу, зокрема FPV-дрони. Крім того, на тимчасово окуповану територію України було відправлено 16 автомобілів підвищеної прохідності.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду від 2 грудня 2025 року Георгія Ф. засудили за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Захисник обвинуваченого подав апеляцію та просив скасувати вирок і закрити провадження через нібито недоведеність вини. Однак апеляційний суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції є законним та обґрунтованим.

Справу розглядали у спеціальному порядку (in absentia), оскільки обвинувачений не з’являвся на виклики слідства та суду. Ще у листопаді 2024 року його оголосили у міждержавний та міжнародний розшук.

Суд встановив, що вина обвинуваченого підтверджується зібраними доказами, зокрема експертизами, показами свідків, публікаціями та відео в соціальних мережах, а також офіційними документами влади Вологодської області щодо допомоги російським військовим.

У підсумку апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а вирок Тернопільського міськрайонного суду — без змін.