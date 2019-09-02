Для першокласників виготовлення «Карти тернополянина» безкоштовне

Виготовити електронний квиток «Соціальна карта тернополянина» майбутні першокласники можуть безкоштовно. Для цього їхні батьки повинні звернутися до оператора ТОВ «Системний зв’язок» (вул. Чорновола,1, ІІ поверх) та надати необхідні документи для оформлення квитка – ідентифікаційний код та свідоцтво про народження школяра, а також його фото (або прийти з дитиною, щоб зробити фото безпосередньо у ТОВ «Системний зв’язок»).

Закликаємо тернополян не зволікати, а поспішати оформляти електронні квитки для своїх «першачків».

Нагадаємо, що виготовити електронний квиток «Соціальна карта тернополянина» квиток категорії «Учнівська» для учнів 2-11 класів тернополяни можуть, подавши пакет документів (свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, довідку із школи та квитанцію про оплату за виготовлення квитка). Оплату за виготовлення карти (65 гривень) можна здійснити за банківськими реквізитами: ТОВ «Системний зв’язок», р/р 26000055112638 в Тернопільській філії КБ «Приватбанк», МФО 338783, код ЄДРПОУ 37838893; призначення платежу: за виготовлення карти для (ПІП особи, котрій виготовляється карта). Оформлення електронного квитка «Соціальна карта тернополянина» на сайті fayna-karta.te.ua передбачає оплату за виготовлення карти потрібної категорії у вказаному розмірі безпосередньо на сайті.