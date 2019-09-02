“Мафізація” – символ влади Тернополя

Пару тижнів по тому міська влада проголосила що починає чистити Тернопіль від торговельних будок. Навіть перелік склала, кільки магазинчиків знесли.

Але то з боку п. Надала був фейк для громади. То так само як по деревах – 10 дерев посадили – сто спиляли.

Привожу приклад – вчора вночі біля прогресу поставили черговий МАФ. Там їх вже 8. Так влада бореться із легальним бізнесом – магазином «ПРОГРЕС»

Це повне знущання над Тернополем. Дуже шкода що Тернопіль усе більше перетворюється на середовище дикого бізнесу, де руйнується життєве середовище.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь