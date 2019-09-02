У Тернополі потрібні водії тролейбуса. Зарплата від 15 тисяч гривень

Можливість працевлаштуватись за фахом водій тролейбуса цілком реальна. У КП «Тернопільелектротранс» є 28 таких вакансій. Рівень заробітної плати визначається розмірами погодинної тарифної ставки та кількості відпрацьованого часу (годин). Своїм працівникам підприємство готове платити від 15000 гривень, надає соцпакет, проводить стажування.

Водій тролейбуса: керує тролейбусом, з додержанням розкладу і правил безпеки руху в депо і на лінії; виконує підготовчі роботи перед виїздом на лінію і після повернення у парк; усуває технічні несправності, які не потребують розбирання головних механізмів, що виникли під час роботи автотранспортного засобу на лінії.

Водіями тролейбуса можуть бути особи, які мають посвідчення водія категорії «D».

За більш детальною інформацією зверніться у Тернопільський міськрайонний центр зайнятості за тел.: 23-51-46, 52-74-52, 52-34-03.