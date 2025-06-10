До уваги тернополян! Частина «Канади» 11 червня залишиться без холодного водопостачання

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі на просп. Степана Бандери з 9.00 до 15.00 год 11 червня буде припинене водопостачання до будинків за адресами

🔹вул. В’ячеслава Будзиновського від №1 по №10;

🔹вул. Дмитра Вітовського, 1, 3;

🔹просп. Степана Бандери, 35А, 47, 47Б;

🔹вул. Омеляна Польового, 2А.

Тернопільводоканал просить вибачити за тимчасові незручності та завчасно подбати про запаси води.💧