Вибух у багатоповерхівці у Тернополі: одна жінка загинула, чоловіка госпіталізовано

Трагічний вечір на вулиці Кривоноса. Близько 19:00 у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки стався потужний вибух. За лічені хвилини полум’я охопило помешкання, загрожуючи всьому під’їзду.

Сигнал «Тривога» пролунав для рятувальників уже за дві хвилини — о 19:02. На місці події вогнеборці побачили відкритий вогонь, який виривався з вікон, а густий дим уже скупчувався на сходовій клітці.

Пожежу вдалося локалізувати й повністю загасити за 24 хвилини. Саме завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників вдалося не допустити поширення полум’я на сусідні квартири.

На жаль, не обійшлося без жертв. У квартирі, де стався вибух, загинула жінка. Її чоловіка з травмами госпіталізували.

Головне управління ДСНС України в Тернопільській області висловлює щирі співчуття родині загиблої.

«Ми не можемо повернути життя, але можемо запобігти подібним трагедіям у майбутньому. Просимо всіх мешканців міста перевірити стан газових приладів і електромереж у своїх оселях. Безпека — справа кожного з нас», — зазначили в управлінні.

Мешканців Тернополя закликають бути уважними до сигналів небезпеки й не зволікати з викликом екстрених служб у критичних ситуаціях.