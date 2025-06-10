Заснув у компанії — прокинувся без грошей: на Тернопільщині викрили крадія

Історія, яка сталася в одній із громад Зборівщини, ще раз нагадує: надмірна довіра в компанії може коштувати дорого.

До поліції звернувся мешканець Зборівської територіальної громади. Він повідомив, що прийшов у гості до знайомих, з якими проводив час за чаркою. Під час застілля чоловік заснув. А коли прокинувся — виявив, що з гаманця зникли 200 доларів.

Поліцейські Зборівського відділення оперативно відреагували на звернення і вже невдовзі встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 29-річний односелець потерпілого — один з учасників того самого застілля. До слова, чоловік уже раніше мав проблеми із законом і був судимий за майнові злочини.

Після того, як він непомітно привласнив чужі гроші, вирішив одразу їх “відсвяткувати”: запросив подругу й разом із нею поїхав до Тернополя витрачати вкрадене. На момент затримання частину суми вже було розтрачено. У скоєному чоловік зізнався.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану або повторно, що передбачає суворіше покарання.

👉 Поліція вкотре застерігає: не залишайте без нагляду особисті речі, навіть якщо перебуваєте серед знайомих. Надмірна довіра — не завжди добра порада.

📌 Триває досудове розслідування.