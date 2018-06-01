Тернопільський суд захистив права неповнолітнього та підтвердив незаконність дій поліції

Колегія суддів судової палати у цивільних справах апе ляційного суду Тернопільської області залишила без змін рішення Тернопільського міськрайонного суду від 28 лютого2018 року за позовом неповнолітнього Володимира Ш. до Державної казначейської служби України, Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, третьої особи — управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області, прокуратури Тернопільської області про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними діями органів досудового розслідування та прокуратури.

Судом було встановлено, що 14 травня 2012 року за куріння сигарет у забороненому місці працівники міліції склали на неповнолітнього Володимира Ш. протокол за вчинене адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 175-1 КупАП. Але суд повернув матеріали адміністративної справи Тернопільському міськвідділу міліції, де вони були втрачені.

Три дні потому, 17 травня 2012 року, слідчим відділом Тернопільського міськвідділу УМВС у Тернопільській області проти Володимира Ш. було порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 263 КК України (виготовлення та носіння холодної зброї без належного дозволу), а саме через знайдений в юнака кастет.

3 жовтня 2014 року Тернопільський міськрайонний суд через неповноту і неправильність досудового слідства повернув кримінальну справу на додаткове розслідування.

28 грудня 2016 року прокурором Тернопільської місцевої прокуратури справу закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Таким часом, неповнолітній Володимир Ш. 4 роки та 10 місяців перебував під слідством. Унаслідок незаконного затримання та тривалого перебування в якості підозрюваного юнак втратив друзів та змушений був покинути навчання в музичному училищі, відтак він зневірився у суспільство, почав боятись правоохоронців, перебував у депресивному стані. Зважаючи на це, неповнолітній звернувся до суду з позовом про відшкодування завданої моральної шкоди, завданої незаконними діями органів досудового розслідування.

Суд першої частково задовольнив позов й зобов’язав стягнути з Державної казначейської служби України 204 тис. 765 грн. заподіяної моральної шкоди у розрахунку множення 55 місяців перебування під слідством на розмір мінімальної заробітної плати на час ухвалення рішення.

Головне управління Національної поліції у Тернопільській області та Державна казначейська служба України оскаржили це рішення у суді апеляційної інстанції, просили зменшити розмір моральної шкоди та стягнути її не з державного бюджету .

Дослідивши матеріали апеляційної скарги та заслухавши доводи сторін, колегія суддів прийшла до висновку, що рішення суду першої інстанції ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, підстав для його скасування немає, а тому апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення Тернопільського міськрайонного суду — без змін, – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.