У Тернополі депутати роздали землю під гаражі, де вже розташовані торгові ряди центрального ринку

На останній сесії Тернопільської міської ради депутати проголосували за виділення у приватну власність землі під три гаражі по 100 кв. м у кожен на вулиці вулиці Оболоня, 4. Депутат міськради і колишній секретар ради Ігор Турський на свій сторінці у соцмережі розповів про так звану «гаражну» схему через яку бюджет міста недоотримав близько півтора мільйона гривень.

– Можна було б зробити припущення, що це закріплення землі під давно збудованими гаражами на вул. Оболоня, але, по-перше, за адресою вул. Оболоня, 4 знаходиться Державне підприємство “Тернопільстандартметрологія”, у якого давно відведена земельна ділянка; по-друге, зазначені так звані «гаражні» земельні ділянки фактично знаходяться в межах торгових рядів центрального міського ринку; по-третє, згідно діючих Генерального плану і плану зонування території міста цільове призначення даної території «Зона розміщення торгівельних комплексів та ринків»; по-четверте, на ділянці «під гаражі» знаходяться торгові павільйони з металоконструкцій, – повідомив Ігор Турський.

Депутати опозиційної до діючої влади Тернополя партії «Сила людей» на сесії озвучили зауваження до даного рішення. Проте, міський голова Сергій Надал запевнив, що це існуючі гаражі. Уривок даної дискусії на відео:

Як фактично виглядають три 100-метрові гаражі можна побачити вище на фото.

– Це справді якісь маніпуляції і підтасовки. По Генплану і плану зонування територій там землі Г-1, Г-2 і Г-6 (громадського, ділового, комерційного призначення, торговівельних комплексів та ринків). Явно не індивідуальних гаражів, до яких навіть жодного під’їзду немає. Хіба наскрізь торгових рядів їхати, – доповнив депутат міськради Іван Сороколіт.

Дотепні тернополяни вже розмірковують, можливо, це територія для гаражів гелікоптерів, під посадочний майданчик яких якраз би вистачило 100 кв. м.

Депутати від «Сили людей» пообіцяли звернутися по дані «гаражній» схемі в правоохоронні органи, щоби компетентні органи дали правову оцінку прийнятому рішенню.писок

Список громадян, яким передаються безоплатно у власність земельні ділянки

№ Прізвище, ім’я, по-батькові Адреса земельної ділянки Вид використання земельної ділянки Вид користування Площа земельної ділянки (га) 1. Рубас Ольга Ярославівна вул.Оболоня,4 для будівництва та обслуговування індивідуального гаража власність 0,0098 2. Суль Микола Романович вул.Оболоня,4 для будівництва та обслуговування індивідуального гаража власність 0,0098 3. Савицький Руслан Зенонович вул.Оболоня,4 для будівництва та обслуговування індивідуального гаража власність 0,0098