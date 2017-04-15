Тернополяни дивуються, чому Тернопіль перетворився на кіосковий Шанхай? Тому, що міській раді глибоко плювати на невдоволення та протести громади проти кіоскового свавілля.

У цьому переконані в колективі Антикорупційного порталу Тернополя.

“Хочу нагадати, що1 лютого на вул. Лепкого був демонтований МАФ, який недолугі підприємці розмістили прямісінько на газоні та водовідвідних комунікаціях, – пишуть на порталі. – Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 18.01.2017р. №31 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

І от, розфарбований МАФ знов з‘явився на цьому газоні. Були подані в міську раду відповідні запити, що до повторного встановлення даного МАФу. Як виявилося, що підприємець встановив дану споруду вже цілком законно. Так, як можна законним шляхом протистояти абсурдним рішенням певних осіб у Тернопільській міській раді при чіткому дотриманні позиції «Бабло перемагає зло»?”.