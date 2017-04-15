Чому Тернопіль перетворився на кіосковий Шанхай?
Тернополяни дивуються, чому Тернопіль перетворився на кіосковий Шанхай? Тому, що міській раді глибоко плювати на невдоволення та протести громади проти кіоскового свавілля.
У цьому переконані в колективі Антикорупційного порталу Тернополя.
“Хочу нагадати, що1 лютого на вул. Лепкого був демонтований МАФ, який недолугі підприємці розмістили прямісінько на газоні та водовідвідних комунікаціях, – пишуть на порталі. – Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 18.01.2017р. №31 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».
І от, розфарбований МАФ знов з‘явився на цьому газоні. Були подані в міську раду відповідні запити, що до повторного встановлення даного МАФу. Як виявилося, що підприємець встановив дану споруду вже цілком законно. Так, як можна законним шляхом протистояти абсурдним рішенням певних осіб у Тернопільській міській раді при чіткому дотриманні позиції «Бабло перемагає зло»?”.
One thought on “Чому Тернопіль перетворився на кіосковий Шанхай?”
Ну цей гандон лисий вже взагалі рамси попутав народ мае за ніщо,моя пропозиція збирати народ і знову іти підараса палити щоб згадали всі суки хто їх підарасів обирав.