Новини Тернополя 

Чому Тернопіль перетворився на кіосковий Шанхай?

Irena 214 Views 1 коментар

Тернополяни дивуються, чому Тернопіль перетворився на кіосковий Шанхай? Тому, що міській раді глибоко плювати на невдоволення та протести громади проти кіоскового свавілля.

У цьому переконані в колективі Антикорупційного порталу Тернополя.

“Хочу нагадати, що1 лютого на вул. Лепкого був демонтований МАФ, який недолугі підприємці розмістили прямісінько на газоні та водовідвідних комунікаціях, – пишуть на порталі. – Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 18.01.2017р. №31 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».
І от, розфарбований МАФ знов з‘явився на цьому газоні. Були подані в міську раду відповідні запити, що до повторного встановлення даного МАФу. Як виявилося, що підприємець встановив дану споруду вже цілком законно. Так, як можна законним шляхом протистояти абсурдним рішенням певних осіб у Тернопільській міській раді при чіткому дотриманні позиції «Бабло перемагає зло»?”.

One thought on “Чому Тернопіль перетворився на кіосковий Шанхай?

  • женя
    21:34 | 13 квітня, 2017 at 21:34
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    Ну цей гандон лисий вже взагалі рамси попутав народ мае за ніщо,моя пропозиція збирати народ і знову іти підараса палити щоб згадали всі суки хто їх підарасів обирав.

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