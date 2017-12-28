До уваги тернополян: як зміняться соціальні виплати у 2018 році

7 грудня 2017 року прийнято Закон про держбюджет на 2018 рік. Як завжди, законом передбачені розміри прожиткового мінімуму для різних демографічних груп населення та розмір мінімальної зарплати. Ці показники впливають на розміри соціальних виплат, мінімальних пенсій, а також податкової соцпільги. Детальніше про це читайте у статті

У 2018 році встановлено такі розміри прожиткового мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць: з 1 січня 2018 року – 1700 грн, з 1 липня – 1777 грн, з 1 грудня – 1853 грн.

Прожитковий мінімум – 2018 для основних соціальних та демографічних груп населення:

1) дітей до 6 років:

● з 1 січня 2018 року – 1492 грн;

● з 1 липня – 1559 грн;

● з 1 грудня – 1626 грн;

2) дітей у віці від 6 до 18 років:

● з 1 січня 2018 року – 1860 грн;

● з 1 липня – 1944 грн;

● з 1 грудня – 2027 грн;

3) працездатних осіб:

● з 1 січня 2018 року – 1762 грн;

● з 1 липня – 1841 грн;

● з 1 грудня – 1921 грн;

4) осіб, які втратили працездатність:

● з 1 січня 2018 року – 1373 грн;

● з 1 липня – 1435 грн;

● з 1 грудня – 1497 грн.

Мінімальна зарплата у 2018 році складе:

● у місячному розмірі – 3723 грн;

● у погодинному розмірі – 22,41 грн.

Соціальні виплати сім’ям з дітьми

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Жінкам, які не є найманими працівниками чи підприємцями, які сплачують соціальні внески у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається в розмірі 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Термін, за який виплачується допомога, становить:

● 126 календарних днів при нормальному перебігу пологів;

● 140 календарних днів – при ускладнених пологах;

● 190 календарних днів – для жінок-чорнобильців.

Отже, розмір допомоги по вагітності та пологах у 2018 році:

● з 1 січня – 1850 грн (126 днів); 2055 грн (140 днів); 2789 грн (190 днів);

● з 1 липня – 1933 грн (126 днів); 2148 грн (140 днів); 2915 грн (190 днів);

● з 1 грудня – 2017 грн (126 днів); 2240 грн (140 днів); 3040 грн (190 днів).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Розмір такої допомоги дорівнює двом прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку:

● з 1 січня – 2984 грн (Діти до 6 років); 3720 грн (Діти від 6 до 18 років);

● з 1 липня – 3118 грн (Діти до 6 років); 3888 грн (Діти від 6 до 18 років);

● з 1 грудня – 3252 грн (Діти до 6 років); 4054 грн (Діти від 6 до 18 років).

Допомога одиноким матерям. Виплачується як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї.

Максимальний розмір допомоги одиноким матерям в 2018 році:

● з 1 січня – 1492 грн (Діти до 6 років); 1860 грн (Діти від 6 до 18 років); 1762 грн (Діти від 18 до 23 років, які навчаються);

● з 1 липня – 1559 грн (Діти до 6 років); 1944 грн (Діти від 6 до 18 років); 1841 грн (Діти від 18 до 23 років);

● з 1 грудня – 1626 грн (Діти до 6 років); 2027 грн (Діти від 6 до 18 років); 1921 грн (Діти від 18 до 23 років).

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним розмірів доходу сім’ї у розрахунку на одного її члена.

Максимальний розмір у 2018 році:

● з 1 січня – 746 грн (Діти до 6 років), 930 грн (Діти від 6 до 18 років);

● з 1 липня – 779, 50 грн (Діти до 6 років), 972 грн (Діти від 6 до 18 років);

● з 1 грудня – 813 грн (Діти до 6 років), 1013, 5 грн (Діти від 6 до 18 років).

Аналогічним буде і мінімальний розмір аліментів у твердій грошовій сумі, у разі його стягнення з одного з батьків.

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям дорівнює різниці між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованим мінімумом) і середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Відповідно до Закону про Держбюджет на 2018 формула розрахунку рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям залишилася незмінною:

● для працездатних осіб – 21% від прожиткового мінімуму;

● для дітей – 85% від прожиткового мінімуму;

● для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100% прожиткового мінімуму.

Отже, гарантований мінімум з 1 січня 2018 року для розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям:

● для працездатних: 370,02 грн.

● для дітей до 6 років: 1268,20 грн.

● для дітей від 6 до 18 років: 1581 грн.

● для осіб, які втратили працездатність: 1373 грн.

З 1 липня:

● Для працездатних: 386, 40 грн.

● Для дітей до 6 років: 1325, 15 грн.

● Для дітей від 6 до 18 років: 1652, 4 грн.

● Для непрацездатних: 1435 грн.

З 1 грудня:

● Для працездатних: 403, 41 грн.

● Для дітей до 6 років: 1382, 10 грн.

● Для дітей від 6 до 18 років: 1722,95 грн.

● Для непрацездатних: 1497 грн.

Розмір державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році не може бути більше 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Мінімальна пенсія

Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі збільшення прожиткового мінімуму збільшується і розмір мінімальної пенсії за віком з дня, з якого збільшився розмір прожиткового мінімуму.

Отже, мінімальна пенсія у 2018 році становитиме:

● з 1 січня – 1373 грн;

● з 1 липня – 1435 грн;

● з 1 грудня – 1497 грн.

Розмір соціальної допомоги тим, хто не має права пенсію внаслідок відсутності необхідного страхового стажу, також залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних. Він становить:

● особам з інвалідністю I групи, жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня», на одну дитину померлого годувальника – 100%, на двох дітей – 120%, на трьох і більше дітей – 150%;

● особам з інвалідністю II групи – 80%;

● особам з інвалідністю III групи – 60%; священнослужителям, церковнослужителям та особам, які не менше десяти років до введення в дію Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих відповідно до законодавства України, при наявності архівних документів або свідчень, що підтверджують факт такої роботи, – 50%;

● особам, які досягли 65 років, – 30%.

Отже, з 1 січня розмір допомоги тим, хто не має права на пенсію, але досяг 65 років складе 411, 90 грн; з 1 липня – 430, 50 грн; з 1 грудня – 449,10 грн.

Податкова соцпільга

Податкова соціальна пільга – це сума, на яку зменшується місячний оподатковуваний дохід платника податку, одержаний як зарплата у одного роботодавця. Розмір податкової соціальної пільги – 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року. Отже, з 1 січня податкова соцпільга становитиме 881 грн.

Для сімей, де виховується двоє і більше дітей, соцпільга становитиме 881 грн на кожну дитину, а для пільгових категорій (наприклад, одиноких матерів, сімей, де є дитина-інвалід, інвалідів 1 і 2 груп і т.д.) – 1321, 50 грн або навіть 1762 грн (учасники бойових дій, в’язні концтаборів і т.д.).

Податкова соцпільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як зарплата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. З 1 січня дохід, до якого застосовується податкова соцпільга становитиме 2470 грн. Для сімей з дітьми цей розмір доходу множиться на відповідну кількість дітей. Наприклад, для сім’ї з трьома дітьми, граничний розмір доходу складе: 2470 * 3 = 7410 грн.