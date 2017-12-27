Тернопільський “Автомайдан” показав свою незвичайну ялинку (фото)

З прапорів та портрету, – тернопільський “Автомайдан” в мережі Фейсбук показав свою незвичайну ялинку.

Ялинка у кожного своя! Ми ж вирішили зустрічати свята з тією, яка нам ближча! Ми – не «зрадофіли» і не «всепропальщики», але не заспокоїмося доти, доки усі вимоги Майдану не будуть виконані! Ставлячи пам’ятники героям Небесної Сотні, влада повинна не піаритися, а не забувати, за що гинули хлопці, – йдеться на сторінці ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок.

“Автомайданівці” також повідимили неприємну новину для тих, хто сподівався, що революція закінчилась.

Революція триватиме з більшою силою! Тому завчасно просимо вибачення за незручності, але у 2018 році ми продовжимо змінювати країну!

Тримаймося на позитиві! «Вогонь запеклих не пече!» Дотримаємо слова, що дали на Майдані! Усіх, хто такої ж думки, запрошуємо до хороводів навколо нашої ялинки. Усіх з прийдешніми Новорічними та Різдвяними святами! Правда переможе!