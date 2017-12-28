Двоє полонених з “ДНР” Олексій Кодьман та Василь Гулька повертаються додому на Тернопільщину

Олексій Кодьман та Василь Гулька, які довший час були в полоні в “ДНР” повертають додому з полону.

Обидва потрапили під п’яту хвилю мобілізації і з весни 2015 роки як військовослужбовці 56-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України брали участь в АТО. 12 листопада 2015 року хлопці виконували бойове завдання і були захоплені в полон терористами «ДНР» в районі села Павлопіль неподалік від Маріуполя. Українські бійці утримувалися в Західній виправній колонії №97 міста Макіївки. Сьогодні їх обміняли.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі почався обмін полоненими за формулою 73 українці на 306 осіб.

З окупованої частини Донбасу вже звільнено 73 українських заручників. Про це повідомила представник президента України у парламенті Ірина Луценко на своїй сторінці у Facebook.

У списку звільнених:

Абрамов О.О. Арбузов О.І. Ахмеров. А.О. Бердник Д.О. Бєлов Ю.С. Бесараб А.Ф. Богдан В.С. Бучок В.М. Віндюк А.В Гайова Г.Л. Гашпор К.В. Герасименко М.М. Гладкий С.В Голіков О.О. Гулька В.М. Даркін О.В. Іовов М.М. Казначеєв Е.Г. Калін О. Кириченко О. Кодьман О. Козловський І. Кононенко Є.М. Кононенко І.М. Костенніков А.Т. Канарський О.Г Коць Л.Р. Кусков О.О. Кушпіль О.О. Лазаренко О.Ю. Левашов Д.О. Любчук В.П. Ляса І. Морозов О. Неделяєв Е.В. Недосєкін В.Б. Новицький А.С. Овчаренко В.В. Олійник О. Петрачкова О.Г. Політова О.П. Попов О.В. Радовець В.Н. Радулов С.М. Сапожніков І.В. Симоненко Є.В. Сичов Л.М. Сінченко Г.А. Соболєв М.В. Старченко С.І. Тиренко І.В. Юрбаш П.В. Фомічьов В.І. Храмих О.М. Чмерук А.В. Чулга О.М. Чуденцов Є. Швайко В.Ю. Яковенко І.С.

Прізвища ще 14 звільнених наразі уточнюються.

За даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручники, 16 українців перебували в полоні самоназваної «ЛНР». З окупованої території Донецької області повернулися 57 українців.