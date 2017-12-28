Двоє полонених з “ДНР” Олексій Кодьман та Василь Гулька повертаються додому на Тернопільщину
Олексій Кодьман та Василь Гулька, які довший час були в полоні в “ДНР” повертають додому з полону.
Обидва потрапили під п’яту хвилю мобілізації і з весни 2015 роки як військовослужбовці 56-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України брали участь в АТО. 12 листопада 2015 року хлопці виконували бойове завдання і були захоплені в полон терористами «ДНР» в районі села Павлопіль неподалік від Маріуполя. Українські бійці утримувалися в Західній виправній колонії №97 міста Макіївки. Сьогодні їх обміняли.
Нагадаємо, сьогодні на Донбасі почався обмін полоненими за формулою 73 українці на 306 осіб.
З окупованої частини Донбасу вже звільнено 73 українських заручників. Про це повідомила представник президента України у парламенті Ірина Луценко на своїй сторінці у Facebook.
У списку звільнених:
- Абрамов О.О.
- Арбузов О.І.
- Ахмеров. А.О.
- Бердник Д.О.
- Бєлов Ю.С.
- Бесараб А.Ф.
- Богдан В.С.
- Бучок В.М.
- Віндюк А.В
- Гайова Г.Л.
- Гашпор К.В.
- Герасименко М.М.
- Гладкий С.В
- Голіков О.О.
- Гулька В.М.
- Даркін О.В.
- Іовов М.М.
- Казначеєв Е.Г.
- Калін О.
- Кириченко О.
- Кодьман О.
- Козловський І.
- Кононенко Є.М.
- Кононенко І.М.
- Костенніков А.Т.
- Канарський О.Г
- Коць Л.Р.
- Кусков О.О.
- Кушпіль О.О.
- Лазаренко О.Ю.
- Левашов Д.О.
- Любчук В.П.
- Ляса І.
- Морозов О.
- Неделяєв Е.В.
- Недосєкін В.Б.
- Новицький А.С.
- Овчаренко В.В.
- Олійник О.
- Петрачкова О.Г.
- Політова О.П.
- Попов О.В.
- Радовець В.Н.
- Радулов С.М.
- Сапожніков І.В.
- Симоненко Є.В.
- Сичов Л.М.
- Сінченко Г.А.
- Соболєв М.В.
- Старченко С.І.
- Тиренко І.В.
- Юрбаш П.В.
- Фомічьов В.І.
- Храмих О.М.
- Чмерук А.В.
- Чулга О.М.
- Чуденцов Є.
- Швайко В.Ю.
- Яковенко І.С.
Прізвища ще 14 звільнених наразі уточнюються.
За даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручники, 16 українців перебували в полоні самоназваної «ЛНР». З окупованої території Донецької області повернулися 57 українців.