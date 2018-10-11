До Великогаївської громади завітав поважний гість з Японії

8 жовтня 2018 року у залі засідань Великогаївської сільської ради відбулася зустріч працівників сільського ради з відомим у цілому світі, заслуженим професором університету Цукуби в Японії і заслуженим професором Індійського технологічного інституту Кампур, міжнародним експертом у сфері TQM (Тотального Якісного Управління) та «Проривного менеджменту» Шіджі Шибою.

Голова громади Олег Кохман презентував почесному гостю стратегію розвитку Великогаївської об´єднаної територіальної громади. На прохання працівників апарату сільської ради, пан Шидзі висловив своє бачення ефективного розвитку цієї громади та порадив сфокусуватися на конкретних, чітко визначених програмах і удосконалювати рівень життя жителів поступово, крок за кроком.