Тернопільські студенти зустрілися з неординарним бардом Олександром Марченком

У читальній залі бібліотеки Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського в рамках декади відкритих дверей та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек відбулася творча зустріч з відомим музикантом, бардом, літератором і перекладачем, членом Спілки письменників України, тернополянином Олександром Марченком.

Багатогранність таланту пана Олександра вражає: піаніст, шансоньє, поет, перекладач, педагог, актор. Олександр Марченко працював у Тернопільській та Київській філармоніях, керував студією авторської пісні при Київському державному університеті. З 1999 року перебував в Італії, де здобув популярність як виконавець неаполітанських, французьких, українських, польських, російських пісень. Його називали «король постеджаторе».

Постеджаторе – це неаполітанський варіант трубадурів або наших кобзарів. Вони з XV століття є основними носіями неаполітанської пісні, – розповів на зустрічі музикант. У його творчому доробку – компакт-диск з неаполітанськими класичними піснями і компакт-диск «Повій, вітре» за мотивами творів класиків української літератури Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, а також збірка власних поезій. У фільмі про 12 найкращих сучасних виконавців неаполітанської пісні Олександр Марченко був єдиним іноземцем, а в італо-американському історично-документальному фільмі «Неаполітанське серце» він вперше виконав класичну неаполітанську пісню «Кармела» українською мовою. Йому також належать переклади поезій класика польської літератури Тувіма, французької – Ж.Превера; іспанської – Ф.Г.Лорки й численних неаполітанських пісень.

На зустрічі в бібліотеці у виконанні Олександра Марченка прозвучали італійські серенади, народні неаполітанські і українські лемківскі пісні, популярні романси і пісні композитора Олександра Білаша, написані ним на слова Дмитра Павлика, що увійшли до «золотої» скарбниці української музики.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.