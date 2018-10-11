У Чоркові зупинки тепер матимуть назви
Виконком Чортківської міської ради затвердив назви зупинок міського громадського транспорту.
З метою поліпшення якості пасажирських перевезень та впорядкування назв зупинок міського громадського транспорту у м. Чорткові членами виконавчого комітету погоджено такі назви:
Вулиця князя Володимира Великого
1. ТОВ “Се Борднедце -Україна “ кінцева
2. ТОВ “Се Борднедце-Україна” (парна та непарна сторона вулиці)
3. Кадуб
4. Школа № 5 (парна та непарна сторона вулиці)
5. Церква святого рівноапостольного князя Володимира
Вулиця Степана Бандери
1. АТП
2. Садочок № 5
3. Музична школа
Вулиця Олеся Гончара
1.Центр (парна та непарна сторона вулиці)
2.Педколедж (парна та непарна сторона вулиці)
Вулиця Копичинецька
1. Автостанція
2. Синяково (парна та непарна сторона вулиці)
3. ТОВ Біллербек Україна
Вулиця Залізнична
1. Садочок № 1
2. Залізничний вокзал
Вулиця Богдана Хмельницького
1.Стадіон
Вулиця Бердо
1. Рудькова Балка
Вулиця Дениса Січинського
1. Д. Січинського
2. Садочок № 9
Вулиця Гранична
1. ВАТ Чортківгаз
Вулиця Незалежності
1. ПАТ Хлібозавод
2. Поліклініка