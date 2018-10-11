У Чоркові зупинки тепер матимуть назви

Виконком Чортківської міської ради затвердив назви зупинок міського громадського транспорту.

З метою поліпшення якості пасажирських перевезень та впорядкування назв зупинок міського громадського транспорту у м. Чорткові членами виконавчого комітету погоджено такі назви:

Вулиця князя Володимира Великого