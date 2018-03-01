Новини Тернополя 

Доцент з Тернополя отримав 41 патент України на винаходи і корисні моделі з економічним ефектом 398,5 тис. грн.

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Буряк Микола Васильович – доцент кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування факультету аграрної економіки та менеджменту ТНЕУ. Активно займається винахідництвом і науково-технічною творчістю.  Упродовж  своєї трудової діяльності розробив і отримав 41 патент України на винаходи і корисні моделі з економічним ефектом 398,5 тис. грн.

У 2017 році отримав 6 патентів України. За трудову діяльність 11 впроваджених винаходів.

Науково-технічні розробки  Миколи Васильовича відрізняються творчим підходом.

У 2015 році Буряку М. В. було присвоєне почесне звання «Кращий винахідник Тернопільської області».

Нещодавно новатору вручили диплом Лауреата обласної премії ім. Івана Пулюя.

 

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