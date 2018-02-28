Заліщики відвідає близько 100 волонтерів з усіх куточків України та не тільки
Команда проекту Будуємо Україну Разом обрала Заліщики для волонтерських таборів. Про це повідомляє Роман Білокінський
- А це значить, що наше місто відвідає близько 100 волонтерів з усіх куточків України та й не тільки! (туристична привабливість зміцніє точно).
Втіляться в життя мрії деяких людей, покращаться житлові умови кількох потребуючих сімей. І можливо в Заліщиках запрацює молодіжний центр, а наша молодь матиме доступ до якісного дозвілля, неформальної освіти та матиме змогу збиратися у “своєму” місці (хоча після відвідин потребуючих сімей, моя мрія про молодіжний центр особисто для мене відійшла на другий план). А ще під час таборування до нас завітають цікаві особистості, можливо й відомі люди.
Офіційне оголошення про це заплановане на 1 березня, тому поки не розкриватиму усієї інформації. Якщо цікаво коли відбудеться таборування – поцікавтесь в молоді, бо перед ними я теж не міг змовчати, – ділиться враженнями чоловік.