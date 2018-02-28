Заліщики відвідає близько 100 волонтерів з усіх куточків України та не тільки

до якісного дозвілля, неформальної освіти та матиме змогу збиратися у “своєму” місці (хоча після відвідин потребуючих сімей, моя мрія про молодіжний центр особисто для мене відійшла на другий план). А ще під час таборування до нас завітають цікаві особистості, можливо й відомі люди.

