Доцентка ЗУНУ, яку обвинувачують у хабарництві, визнала себе винною частково

Відбулось перше судове засідання у справі доцентки ЗУНУ Інни Гуцул, яку обвинувачують у хабарництві.

На запитання судді, чи вона визнає свою провину, Інна Гуцул відповіла, що так, визнає, але частково.

“Я трохи не згідна із сумами, які назвали”.

Тобто Інна Гуцул визнала себе частково винною, але вона не згодна із обставинами пред’явленого їй обвинувачення, які тепер будуть з’ясовувати під час судового розгляду.

У суді погодили порядок дослідження доказів у цій справі. Так, спершу дослідять письмові докази, далі перейдуть до допиту свідків, після чого допитають обвинувачену.

Інну Гуцул звинувачують відповідно до ч. 2 ст. 369-2 ККУ, а саме: в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також за пропозицію здійснити вплив за надання такої вигоди.

“За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у Гуцул виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди для себе від абітурієнтів Західноукраїнського національного університету, за вплив на невстановлених органами досудового розслідування службових осіб вказаного навчального закладу, відповідальних за прийняття рішення про вступ таких абітурієнтів на навчання.

Обставинами, які пом’якшують покарання Гуцул, є щире каяття. Обставинами, які обтяжують покарання – вчинення злочину повторно. Шкоди даним кримінальним правопорушенням не завдано. Розмір витрат на залучення експерта у загальному становить 11 тисяч 233 грн”, – зазначив прокурор Орест Дуць.

Наступне засідання у справі призначили на 31 жовтня.

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