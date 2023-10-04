Розпочато продаж квитків на потяг Львів-Варшава

У офіційному додатку Укрзалізниці розпочався продаж квитків на відновлене від 2005 року сполучення Львів – Рава-Руська – Варшава.

Перший рейс зі Львова вже 15 жовтня о 8.30 ранку.

“Графік розроблявся з урахуванням вже існуючих сполучень: пасажири можуть нічними потягами приїхати до Львова і о 8:30 зробити посадку на потяг Коломия – Львів – Рава-Руська, на якому курсуватимуть зручні потяги ДПКр-2 пасажиромісткістю 180 місць. Орієнтовний час прибуття в м. Рава-Руська, на одну платформу з міжнародним потягом Рава-Руська – Варшава Всходня – о 9.58. Посадка на міжнародний потяг відбуватиметься о 10.30, а прикордонні та митні процедури відбуватимуться під час руху, що суттєво економитиме час. Планове прибуття у Варшаву – о 17.29 за місцевим часом.

У зворотному напрямку із Варшави відправлятиметься о 21:45 (і прибуватиме до Рави-Руської – о 5:15, де відбуватиметься пересадка на поїзд до Львова, який прибуватиме о 7:45. Наголошу, при розроблені графіків сполучення враховувалась зручність пересадки на станції Львів на інші поїзди, що курсують в різні куточки України” – розповів народний депутат Ростислав Тістик.

Відтак час поїздки зі Львова до Варшави складатиме 9 годин, замість 11 годин, якщо їхати регулярними автобусними маршрутами Львів – Варшава.

Ціна залізничного сполучення Львів – Рава-Руська – 177 грн у 1-му та 130 грн у 2-му класі та Рава-Руська – Варшава Всходня – 1191 грн у 1-му та 1068 грн у 2-му класі відповідно.

“Спільними зусиллями, ми дали старт гарному проекту, який, в першу чергу,

сконцентрований на створенню кращих умов для людей! Щодня міжнародний пункт пропуску Рава-Руська – Гребене перетинає 45-55 автобусів, із них 25-30 автобусів – до Варшави. А це 1250 пасажирів, які матимуть якісну альтернативу автобусним маршрутам” – додав Ростислав Тістик.

Історія міжнародного сполучення, яке було зупинено о 2005 році: про відновлення проекту почали говорити 5 років тому, у 2017 році, коли Львівською облдержадміністрацією було розроблено інвестиційний проект з побудови євроколії, яка сполучатиме Варшаву та Львів, із попередньо кінцевою зупинкою – на станції у Брюховичах, так званий проект Євроколія Варшава – Львів.

У 2022 році розпочалась реалізація 1 етапу – розробка та виготовлення ПКД, яке передбачало капітальний ремонт 8 км колії європейського зразка, а також

реконструкцію залізничного вокзалу у м.Рава-Руська з можливістю проведення митного контролю. У подальшому за кошти АТ “Укрзалізниця” було проведено реконструкцію колії з державного кордону до станції Рава-Руської.

“Сподіваюсь, у подальшому колія 1435 мм буде продовжена і до Львова! Хотілось би, щоб цей важливий стратегічний проект було завершено у наступному році та вже не виникало б тимчасових незручностей із пересадкою на станції Рава-Руська” – підсумував Ростислав Тістик.