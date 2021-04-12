Дитяча лікарня Тернополя на сотні тисяч гривень замовила телевізійних послуг

Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня за своїм основним видом діяльності мала би дбати про здоров’я дітей Тернопільської громади. Власне на це повинні витрачатися кошти медзакладу. Але керівництво установи вже другий рік поспіль вирішило закуповувати не лише ті речі, які потрібні для життєдіяльності лікарні, а й пропіаритися, пише Номер Один.

В останній день березня відбувся тендер на… телевізійні/інформаційні послуги. Очікувана лікарнею вартість послуг становила 770 000(!) гривень. У торгах взяли участь дві тернопільських фірми, одна з яких не опустила ціну ні на гривню, а інша – зменшила вартість послуги всього на 1 тисячу гривень – до 769 000 грн. Вона й перемогла у тендері. Переможцем виявилося приватне підприємства «Файне місто».

Що цікаво, засновник ПП «Файне місто» і відповідальна особа від цього підприємства на торгах – діючі депутати Тернопільської міської ради: з фракції ВО «Свобода» та промерської фракції партії «Порядок. Відповідальність. Справедливість».

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Від цієї ж партії до міської ради балотувався й головний лікар міської дитячої лікаря Андрій Артимович.

Варто зазначити, що подібне витрачання грошей не перше для цієї дитячої лікувальної установи. Торік угоди по 180 тисяч гривень кожна підписали 2 фірми, до речі, теж дотичні до вищезгаданого депутата від ВО «Свобода». Про це можна прочитати у нашій публікації: «Комунальна лікарня в Тернополі настільки багата, що витрачає гроші на саморекламу».