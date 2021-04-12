Тернопільський епідеміолог повідомив, де найлегше заразитися COVID-19

Кількість хворих на коронавіурс серед жителів області стрімко зростає.

За словами тернопільського епідеміолога Володимира Паничева, наразі ситуацію характеризують як стабільно складна. Активні “британський” та “південноафриканський” штами призводять до збільшення кількості важких випадків серед молодих і старших людей, пише «ЗЗ».

Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев зазначив, що найлегше «підхопити» вірус у закритих, малопровітрюваних приміщеннях:

“Хочу акцентувати увагу на ситуації із закритими приміщеннями. Ще раз мушу нагадати, що головним фактором передачі інфекції все є таки є повітря закритих приміщень. Все, що пов’язано із перебуванням людей у закритих приміщеннях, потребує критичної оцінки. У приміщеннях має бути дотриманий норматив площі на одного відвідувача. У закладах торгівлі у великих мережах не надають значення нашим проханням щодо обмеження кількості відвідувачів, щодо числа кас, які одночасно працюють, щодо контролю за станом черги та ін. Ці питання лишаються актуальними, оскільки ситуацію ми маємо складну”.

Лікарі наголошують: у закритих приміщеннях необхідно одягати маску та дотримуватися півтораметрової дистанції між іншими людьми.