Майже 300 переселенців тепер працюватимуть на Тернопільщині

За останні 8 місяців 2022 року до районних філій Тернопільської обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості звернулись більше 1,6 тис. внутрішньо переміщених осіб з регіонів України, де ведуться бойові дії, з них 1,4 тис. отримали статус безробітного.

За скеруванням служби зайнятості області майже 300 переселенців працевлаштовані, здебільшого у сфері торгівлі, переробної промисловості, охорони здоров’я.

На 01 вересня 2022 року кар’єрні радники служби зайнятості Тернопільщини продовжують пошук прийнятних місць праці для 573 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного.

Серед них найбільше працівників торгівлі – 101; 42 директора та керівника підприємств чи підрозділів, 39 бухгалтерів та економістів; 35 менеджерів, 20 медсестер і 6 лікарів, 24 освітянина (вчителів, вихователів, викладачів, тренерів, доцентів), 18 інженерів, 17 водіїв та машиністів, 14 кухарів, кондитерів і пекарів.

Є й фахівці рідкісних професій: виноградар, хімік, аналітик з дослідження товарного ринку, машиніст екструдера, рибовод, друкар, художник, геодезист, майстер гірничий, староста, мерчендайзер, архіваріус.

Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості. Можна подати вакансію через чат-бот @DCZWorkNowBbot, вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів.

Спільними зусиллями допоможемо знайти роботу переселенцям!