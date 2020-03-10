Екс-голова апеляційного суду Тернопільської області у відставці Лідія Деркач — із роду Шевченка

У фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігається родовід Шевченків із села Кирилівка Черкаської області, складений праправнуком Йосипа Григоровича Шевченка, молодшого брата великого Кобзаря, – Миколою Федоровичем Шевченком. Напередодні Шевченківських днів директор музею Степан Костюк передав до Тернопільському апеляційного суду копію документу.

І сьогодні, 10 березня 2020 року, родинне дерево Шевченків представлено на виставці “Тарас Шевченко в центрі епохи”, що відкрилась у вестибюлі Будинку правосуддя.

Серед експонатів вернісажу — 14 збірок “Кобзарів” із приватних книгозбірень суддів та працівників апарату Тернопільського апеляційного суду та підбірка наукової літератури, присвяченої творчості Тараса Шевченка, підготовлена методистами Тернопільської обласної наукової бібліотеки.

Та центральне місце займає портрет Тараса Шевченка, вишитий секретарем судового засідання Тернопільського апеляційного суду Тетяною Панькевич та унікальний старовинний рушник з історичної батьківщини Кобзаря – м. Звенигородка Черкаської обл., вишитий на домотканому полотні,– родинна реліквія працівників апарату суду Галини та Романа Вавриків.

Також на виставці представлено давню полотняну вишиванку, рушник та ляльку-мотанку з колекції помічника судді Людмили Любчик; чудові рушник і серветка, вишиті головним спеціалістом Надією Щирбою; фотографії пам’ятників Тарас Шевченка, встановлених на території Тернопільської області; листівки із графічною “Шевченкіаною” тернопільського художника Ярослава Омеляна.

Оглянувши виставку, відвідувачі суду та й самі працівники вкотре відкрили для себе нові сторінки генія Тараса Шевченка.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду